La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda mercoledì 4 marzo nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Gli esiti del test di paternità rivelano che Halit non è il padre del bambino e, poiché l’uomo era presente in laboratorio durante il prelievo, si esclude qualsiasi possibilità di manomissione.
Ender, sempre più sospettosa nei confronti di Yildiz, sceglie di allontanarsi da lei e di fare luce sulla vicenda autonomamente, per questo incarica la cameriera Altin come spia all’interno della casa.
Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.