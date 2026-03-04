Catalogo
SERIE TV04 marzo 2026

Forbidden Fruit 3, la puntata del 4 marzo in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 3, andata in onda il 4 marzo su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda mercoledì 4 marzo nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 3, la trama della puntata del 4 marzo

Sevval Sam (Ender) in una scena di Forbidden Fruit 3Sevval Sam (Ender) in una scena di Forbidden Fruit 3

Gli esiti del test di paternità rivelano che Halit non è il padre del bambino e, poiché l’uomo era presente in laboratorio durante il prelievo, si esclude qualsiasi possibilità di manomissione.

Ender, sempre più sospettosa nei confronti di Yildiz, sceglie di allontanarsi da lei e di fare luce sulla vicenda autonomamente, per questo incarica la cameriera Altin come spia all’interno della casa.

Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

