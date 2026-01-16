Striscia la Notizia, chi sono le nuove Veline

Giovedì 22 gennaio debutta in prima serata Striscia la notizia - La voce della presenza. Il tg satirico di Antonio Ricci approda in una nuova prestigiosa collocazione di palinsesto su Canale 5 con cinque puntate, una a settimana, condotte da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, ricche di varietà, satira e inchieste.
Insieme a Greggio e Iacchetti, in uno studio completamente rinnovato, ci saranno sei Veline: Alessia Anzioli, Lavinia Circeo, Ginevra Festa, Lara Granata, Nausica Marasca e Virginia Stablum.
20 anni, milanese. Alle superiori ha studiato biotecnologie sanitarie e oggi è iscritta a Scienze e Tecnologie Psicologiche. Nuota da quando aveva 16 mesi e ha praticato nuoto e nuoto sincronizzato a livello agonistico.
Nel 2023, dopo aver conquistato la fascia di Miss Lombardia, si appassiona al mondo della moda. Ama cucinare dolci, viaggiare e le serie tv crime. Il suo sogno nel cassetto è diventare criminologa.
24 anni, di Pescara, vive da 5 anni a Cannes, in Francia. Parla quattro lingue: italiano, inglese, francese e spagnolo. Ballerina, diplomata al liceo coreutico, ama viaggiare, dipingere, ballare e cantare.
Il suo sogno nel cassetto è diventare attrice. È fan di Striscia la notizia da quando era piccolissima: sulla torta del suo terzo compleanno c’era il Gabibbo.
26 anni, danza da quando ne aveva 4 e negli anni si è specializzata in danza classica, moderna, contemporanea, hip hop e heels dance. La sua passione per il ballo l’ha portata a lavorare anche all’estero, esibendosi in città come Cannes, Dubai, Ibiza, Las Vegas e in Canada.
Nel 2025 entra nel corpo di ballo di Elodie: con lei prende parte al videoclip del singolo “Mi ami, mi odi” e la accompagna nel tour live in tutta Italia. Ha inoltre ballato nei live di Sfera Ebbasta. Sogna di diventare direttrice artistica di grandi spettacoli live.
27 anni, ballerina professionista, di Milano. Inizia a studiare danza classica a 5 anni e da allora non si è più fermata. Pratica heels dance e ha già lavorato in Rai a Tale e Quale Show, The Voice Senior, I Migliori Anni, Donne sull’orlo di una crisi di nervi e a Sanremo 2025 nel corpo di ballo di Elodie.
Ama leggere, ama l’arte – il suo pittore preferito è Klimt - e la moda. Sogna di ballare nei grandi concerti live in America.
22 anni, originaria di Campobasso. Già Velina nella stagione 2024-2025, è stata la prima nella storia del programma eletta direttamente dai telespettatori. Diplomata al liceo sociopsicopedagogico, ama lo spettacolo, la musica e il cinema.
Appassionata di karate, si avvicina alla danza grazie alla ginnastica ritmica. Ama camminare all’aria aperta e leggere libri di crescita personale. Il suo sogno è recitare sul grande schermo.
27 anni, nata a Trento, vive da 8 anni a Milano. Ha origini tedesche da parte della nonna materna e nigeriane da parte della nonna paterna.
Modella e content creator, nel 2018 ha partecipato a Uomini e Donne di Maria De Filippi e nel 2022 è stata eletta Miss Universe Italia. Appassionata di moda, beauty e fotografia, sogna di aprire un brand che rispecchi i suoi valori.