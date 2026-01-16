Striscia la Notizia, chi sono le nuove Veline

Le Veline Lavinia Circeo, Lara Granata, Alessia Anzioli, Virginia-Stablum, Nausica Marasca e Ginevra Festa

Giovedì 22 gennaio debutta in prima serata Striscia la notizia - La voce della presenza. Il tg satirico di Antonio Ricci approda in una nuova prestigiosa collocazione di palinsesto su Canale 5 con cinque puntate, una a settimana, condotte da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, ricche di varietà, satira e inchieste.

Insieme a Greggio e Iacchetti, in uno studio completamente rinnovato, ci saranno sei Veline: Alessia Anzioli, Lavinia Circeo, Ginevra Festa, Lara Granata, Nausica Marasca e Virginia Stablum.

Chi è Alessia Anzioli, nuova Velina di Striscia la Notizia

20 anni, milanese. Alle superiori ha studiato biotecnologie sanitarie e oggi è iscritta a Scienze e Tecnologie Psicologiche. Nuota da quando aveva 16 mesi e ha praticato nuoto e nuoto sincronizzato a livello agonistico.

Nel 2023, dopo aver conquistato la fascia di Miss Lombardia, si appassiona al mondo della moda. Ama cucinare dolci, viaggiare e le serie tv crime. Il suo sogno nel cassetto è diventare criminologa.

Chi è Lavinia Circeo, nuova Velina di Striscia la Notizia

24 anni, di Pescara, vive da 5 anni a Cannes, in Francia. Parla quattro lingue: italiano, inglese, francese e spagnolo. Ballerina, diplomata al liceo coreutico, ama viaggiare, dipingere, ballare e cantare.

Il suo sogno nel cassetto è diventare attrice. È fan di Striscia la notizia da quando era piccolissima: sulla torta del suo terzo compleanno c’era il Gabibbo.

Chi è Ginevra Festa, nuova Velina di Striscia la Notizia

26 anni, danza da quando ne aveva 4 e negli anni si è specializzata in danza classica, moderna, contemporanea, hip hop e heels dance. La sua passione per il ballo l’ha portata a lavorare anche all’estero, esibendosi in città come Cannes, Dubai, Ibiza, Las Vegas e in Canada.

Nel 2025 entra nel corpo di ballo di Elodie: con lei prende parte al videoclip del singolo “Mi ami, mi odi” e la accompagna nel tour live in tutta Italia. Ha inoltre ballato nei live di Sfera Ebbasta. Sogna di diventare direttrice artistica di grandi spettacoli live.