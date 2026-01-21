È tutto pronto per l’esordio in prima serata di Striscia la notizia - La voce della presenza. Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, in uno studio completamente rinnovato, affiancati da sei Veline e dalla band dal vivo diretta dal maestro Demo Morselli, conducono una puntata che si preannuncia ricca di novità, satira e inchieste.

C’è molta attesa per il primissimo Tapiro d’oro della stagione, per l’occasione personalizzato con strass e papillon, a Rosario Fiorello, arrivato al suo 28esimo riconoscimento di Striscia.