La prima puntata di Storia di una famiglia perbene 2, andata in onda venerdì 11 ottobre su Canale 5, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Potete recuperare tutte le puntate della prima stagione di Storia di una famiglia perbene su Mediaset Infinity.

Giuseppe Zeno in Storia di una famiglia perbene 2

Storia di una famiglia perbene 2: cosa è successo nella prima puntata

Maria è in attesa di un bambino, mentre Michele si trova ancora in carcere: è l'unico Straziota ad avere pagato per i crimini della famiglia.

A Bari vecchia la vita prosegue: Antonio e Teresa cercano di proteggere la figlia ed il bambino che sta per nascere.

Michele subisce due violente aggressioni in carcere. Proprio queste aggressioni cambieranno per sempre la vita di Maria, Michele e delle loro famiglie.

