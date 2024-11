Nella quarta e ultima puntata di Storia di una famiglia perbene 2, Falco riesce a riunire gli Straziota e i Palmisano nello stesso luogo con lo scopo di farli arrestare. I Palmisano, però, portano con loro Donato, che ha da poco scoperto di essere figlio di Guido, il quale punta prima la pistola contro Falco e poi contro il padre. Dallo scontro ne esce gravemente ferito.

Maria, durante il suo matrimonio, ha un'intuizione e lascia Alessandro all'altare per raggiungere il luogo dell'imboscata. L'identità di Falco è ormai rivelata: entrambe le famiglie criminali vengono arrestate e Maria e Michele si sposano.

Nel video qui in alto, le ultime scene della puntata finale, andata in onda venerdì 1 novembre su Canale 5 e disponibile integralmente in streaming on demand su Mediaset Infinity.

