La terza puntata di Storia di una famiglia perbene 2 andrà in onda venerdì 25 ottobre su Canale 5: scopriamo le anticipazioni della prossima puntata

Simona Cavallari in Storia di una famiglia perbene 2

L a prossima puntata di Storia di una famiglia perbene 2, la serie con Giuseppe Zeno e Simona Cavallari, andrà in onda venerdì 25 ottobre in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

Dopo la diretta tv, le puntate della seconda stagione saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Di seguito, scopriamo tutte le anticipazioni della terza puntata di Storia di una famiglia perbene 2..

Storia di una famiglia perbene 2: le anticipazioni del 25 ottobre

Francesco Falco convince Nicola Straziota a fare un accordo con Palmisano.

Carlo, diffidente e geloso del rapporto che il padre sta instaurando con l'imprenditore, all'insaputa di tutti organizza un'imboscata con l'intento di uccidere il boss rivale.

Falco riesce a sventare questo attentato, ottenendo così l'isolamento di Carlo dalla sua stessa famiglia.

Maria dubita della sincerità di Francesco e indaga sul periodo in cui l'uomo dice di essere stato in carcere con Michele.

