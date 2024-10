La seconda puntata di Storia di una famiglia perbene 2 andrà in onda venerdì 18 ottobre su Canale 5: scopriamo le anticipazioni della prossima puntata

Giuseppe Zeno e Simona Cavallari in Storia di una famiglia perbene 2

La finta morte di Michele e il suo ritorno con un nuovo volto saranno al centro della prossima puntata di Storia di una famiglia perbene 2.

La seconda puntata della serie con Giuseppe Zeno e Simona Cavallari andrà in onda da venerdì 18 ottobre in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

Dopo la diretta tv, le puntate della seconda stagione saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Di seguito, scopriamo tutte le anticipazioni della seconda puntata di Storia di una famiglia perbene 2..

Storia di una famiglia perbene 2: le anticipazioni del 18 ottobre

Maria e Francesco Falco si incontrano sulla scogliera, quando l'inatteso irrompere di una barca alla deriva provoca un nuovo atto eroico del ragazzo.

Maria si chiede perché questo misterioso imprenditore stia sempre intorno a lei ed alle persone cui tiene di più.

