La quarta e ultima puntata di Storia di una famiglia perbene 2 andrà in onda venerdì 1 novembre su Canale 5: scopriamo le anticipazioni della prossima puntata

Giuseppe Zeno (Antonio De Santis) in una scena di Storia di una famiglia perbene 2

L'ultima puntata di Storia di una famiglia perbene 2, la serie con Giuseppe Zeno e Simona Cavallari, andrà in onda venerdì 1 novembre in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

Dopo la messa in onda televisiva, le puntate della seconda stagione sono disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Di seguito, scopriamo tutte le anticipazioni della quarta e ultima puntata di Storia di una famiglia perbene 2.

Storia di una famiglia perbene 2: le anticipazioni dell'1 novembre

Carlo è ormai convinto che Falco sia in realtà suo fratello Michele, scomparso da tempo. Questo lo porta a confrontarsi direttamente con lui, minacciandolo apertamente.

Maddalena interviene durante lo scontro tra Carlo e Falco. Grazie a lei, Falco si salva.

Maria si trova testimone diretta degli eventi che conducono alla drammatica resa dei conti tra le due famiglie.

