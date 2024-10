Federica Torchetti è Maria De Santis

Maria è in attesa di un figlio da Michele Straziota, il grande amore della sua vita che si trova in carcere dopo aver denunciato la complicità criminosa della famiglia d’appartenenza; nonostante l’impedimento i due si scambiano amore eterno.

Maria, che è rimasta la Malacarne di sempre, decide di darsi da fare per aiutare i ragazzi di Bari vecchia. Per toglierli dalla strada e dalle grinfie di Angelica Straziota che li sfrutta facendoli diventare dei criminali, decide di mettere in scena uno spettacolo teatrale ingaggiandoli come attori. Ma questa sua missione la porterà a rischiare la vita per sé e per il figlio.