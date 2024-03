Se potessi dirti addio, il riassunto e le reazioni alla prima puntata

Il primo episodio di Se potessi dirti addio, trasmesso venerdì 29 marzo in prima serata su Canale 5, si concentra sulla vita della neuropsichiatra Elena Astolfi (interpretata dall'attrice Anna Safroncik), segnata dal terribile incidente in cui viene ucciso il marito Lorenzo. A distanza di un anno, dopo un periodo di grande lutto vissuto insieme alle sue due figlie, Elena riprende il suo lavoro in ospedale, dove le viene assegnato il misterioso caso del "Paziente 13", interpretato da Gabriel Garko. Con il passare del tempo, però, la dottoressa scopre che il Paziente 13 potrebbe in qualche modo essere collegato alla morte di suo marito. Per scoprire in che modo, bisognerà attendere la seconda puntata di Se potessi dirti addio, in onda venerdì 5 aprile in prima serata su Canale 5.

