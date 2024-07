I momenti più importanti dei tre episodi della nuova serie turca Segreti di famiglia andati in onda domenica 21 luglio su Canale 5

Segreti di famiglia è la nuova serie turca dalle tinte crime che impreziosisce il palinsesto estivo di Canale 5. Tre nuove puntate sono andate in onda domenica 21 luglio.

Nel video qui sopra, il riassunto dall'episodio 16 all'episodio 18 di Segreti di famiglia.

Su Mediaset Infinity, trovate tutto quello che c'è da sapere sulla serie Segreti di famiglia, dalla trama al cast fino alle anticipazioni.

Segreti di famiglia, cosa succede il 21 luglio

Ceylin, Ilgaz ed Eren tendono una trappola all'assassino di Inci e con un inganno scoprono che il colpevole è Engin.

Ceylin vorrebbe farsi giustizia da sola ma Ilgaz la ferma e non ha altra scelta che metterla sotto custodia.

Ilgaz decide poi di andare in prigione dal nonno, Mert Kaya, per farsi aiutare a rintracciare il taxi su cui era aveva viaggiato Inci la notte in cui è stata uccisa.

Yekta interroga suo figlio Engin sugli accadimenti di quella notte e scopre che Engin ha preso un'auto a noleggio che non è stata restituita.

Nel frattempo Pars interroga di nuovo Cinar e, dopo aver appurato l'alibi del ragazzo durante l'assassinio di Inci, ordina il suo rilascio.

