Una scena di Segreti di famiglia

Ecco cosa accadrà dal 18 al 22 novembre nei nuovi episodi di Segreti di famiglia (Yargı), la serie tv turca di Canale 5 con Kaan Urgancıoğlu (Emir Kozcuoğlu di Endless Love) e Pinar Deniz.

Le nuove puntate di Segreti di famiglia vanno in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10 e in streaming su Mediaset Infinity. Ecco una breve anticipazione.

Segreti di famiglia: le anticipazioni dal 18 al 22 novembre

La cella di Engin viene perquisita, e le guardie scoprono un cellulare nascosto sotto il materasso.

Eren chiede un incontro segreto con Ozlem e le rivela di aver scoperto, tramite un test di paternità, di essere il padre di Tugce.

Ceylin e Ilgaz intervengono a casa di Meltem in tempo per impedire che somministri una sostanza sospetta alla figlia Elif, che viene poi ricoverata in ospedale.

Engin minaccia e manipola Parla, costringendola a partecipare a una gara, e lei, sopraffatta dalla pressione, tenta il suicidio.

Quando Tugce chiede aiuto a Eren per salvare sua madre dalle violenze di Fatih, scopre che la rabbia di quest'ultimo è proprio diretta a Eren, ora consapevole della sua paternità.

Neva va in carcere per incontrare Engin, ma lo trova privo di sensi nella cella; viene subito portato in ospedale in condizioni gravi.

