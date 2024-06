Segreti di famiglia è la nuova serie turca in onda in prima serata su Canale 5. La prima puntata della serie con gli attori Kaan Urgancıoğlu e Pinar Deniz è andata in onda domenica 16 giugno in prima serata su Canale 5.

Nel video qui sopra, il riassunto dei primi tre episodi di Segreti di famiglia. Su Mediaset Infinity, trovate tutto quello che c'è da sapere sulla serie Segreti di famiglia, dalla trama al cast fino alle anticipazioni.

Segreti di famiglia, la trama della prima puntata

In un cassonetto dei rifiuti viene trovato il cadavere di una ragazza all'interno di una valigia. Il Procuratore Ilgaz (Kaan Urgancıoğlu) e il capo della Omicidi Metin vengono chiamati ad indagare sul caso.

L'avvocata Ceylin (Pinar Deniz) viene scoperta mentre sta registrando di nascosto una conversazione del procuratore Ilgaz.

Nella valigia, viene rinvenuta una carta di credito che risulta essere intestata a Metin. Cinar, figlio di Metin e fratello di Ilgaz, aveva rubato la carta di credito del padre e la sera dell'omicidio era rientrato a casa intorno alle tre del mattino.

Cinar viene interrogato dal Procuratore Pars, ma suo padre Metin non conferma la sua versione dei fatti. Ilgaz chiede a Ceylin di aiutare suo fratello come avvocato.

