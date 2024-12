Segreti di famiglia, la puntata del 5 dicembre in streaming

Il nuovo episodio della serie turca con Kaan Urgancıoğlu, andato in onda il 5 dicembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Nella nuova puntata della serie turca Segreti di famiglia con Kaan Urgancıoğlu (Emir Kozcuoğlu di Endless Love) e Pinar Deniz, trasmessa giovedì 5 dicembre su Canale 5, Ceylin si sveglia in un bosco, ferita e con una pistola accanto. Non sembra ricordare nulla, ma è sotto shock.

Ilgaz tenta ripetutamente di contattarla al cellulare, ma senza successo. Ceylin sembra scomparsa insieme a Engin che, nel frattempo, è evaso dall'ospedale. Pars interroga sia Lacin sia Yekta perché è sicuro che stiano aiutando il figlio.

Metin ha un acceso confronto con Makbule quando le comunica la sua decisione di mandare via di casa loro padre, Mert.

Segreti di famiglia va in onda su Canale 5 il giovedì e il martedì in seconda serata e in streaming gratis su Mediaset Infinity.

