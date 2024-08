I nuovi episodi della serie turca con Kaan Urgancıoğlu, andati in onda il 29 agosto su Canale 5, sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity

Le nuove puntate di Segreti di famiglia, serie tv turca di Canale 5 con Emir Kozcuoğlu (Emir Kozcuoğlu di Endless Love) e Pinar Deniz, sono andate in onda giovedì 29 agosto in prima serata su Canale 5. Nel video qui sopra, potete vedere il 33esimo episodio integrale della serie. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi di Segreti di famiglia sono disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia: la trama della puntata del 29 agosto

Pars si precipita da Ilgaz convinto che sia stato lui a denunciarlo al Procuratore Capo: Ilgaz capisce così che anche in questo caso è stata Ceylin e la accusa di essere opportunista e di usare le persone per i suoi scopi.

Mert va a trovare Metin in centrale e lo avvisa che ha fatto sparire la sua macchina perché aveva notato una macchia di sangue sul paraurti. Dalla conversazione con il figlio, Mert capisce che nel bagagliaio c'era un cadavere e che Metin non sa che fine abbia fatto.

Ilgaz va in carcere da Engin e quest'ultimo lo minaccia di rivelare a Ceylin di essere sempre stato al corrente dell'errore giudiziario di Metin nei confronti del padre Zafer e di rovinare la carriera di Ceylin.

Cinar nel frattempo cerca di scoprire di chi è il cellulare che gli ha comprato sua zia.

Engin, convocato da Pars, immagina di dover rilasciare l'ennesima dichiarazione mentre l'intenzione di Pars è quella di rivolgergli delle velate minacce, le quali però non sortiscono effetto: Engin sente di non avere più nulla da perdere.

Nel frattempo, Eren scopre che Tugce è effettivamente sua figlia.

