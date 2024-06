Segreti di famiglia, la puntata del 23 giugno in streaming

https://mediasetinfinity.mediaset.it/video/content_F313187003000401

La seconda puntata di Segreti di famiglia, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Emir Kozcuoğlu (Emir Kozcuoğlu di Endless Love) e Pinar Deniz, è andata in onda domenica 23 giugno in prima serata su Canale 5.

Nel video qui sopra, potete vedere il quarto episodio integrale della serie. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi di Segreti di famiglia sono disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia: la trama della seconda puntata

Ceylin è scioccata dalla notizia che la vittima dell'omicidio è Inci, sua sorella. Dopo il confronto con Cinar, Ilgaz tenta di consolarla, ma lei lo respinge. Torna in sé solo grazie alla telefonata della madre, Gul, che la aspetta alla stazione di polizia per identificare il corpo. Alla vista della figlia morta, Gul entra in fase di negazione del lutto e non la riconosce. Ma la preoccupazione di Ceylin nei confronti della mamma viene distratta dall'arrivo di un messaggio di Inci dall'Università. Recandosi sul posto con Ilgaz ed Eren, scoprono che Merve, l'amica di Inci, aveva avuto con sé il cellulare dell'amica per tutto il tempo, mentre Inci ne utilizzava un altro privato per incontrare il suo "anziano" fidanzato in segreto. Ceylin non riesce ad avere accesso a tutte le informazioni perché, dopo aver rifiutato ufficialmente di continuare a essere l'avvocato difensore, viene estromessa dal caso.

