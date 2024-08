Segreti di famiglia, la puntata del 4 agosto in streaming

I nuovi episodi della serie turca con Kaan Urgancıoğlu, andati in onda il 4 agosto su Canale 5, sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity

Le nuove puntate di Segreti di famiglia, serie tv turca di Canale 5 con Emir Kozcuoğlu (Emir Kozcuoğlu di Endless Love) e Pinar Deniz, sono andate in onda domenica 4 agosto in prima serata su Canale 5. Nel video qui sopra, potete vedere il 22esimo episodio integrale della serie. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi di Segreti di famiglia sono disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia: Ceylin contro Yekta

Segreti di famiglia: la trama della puntata del 4 agosto

Ceylin, Yilgaz ed Eren mettono insieme le prove per incastrare Engin e assicurarlo alla giustizia. Ceylin decide di portare a Pars la multa che hanno trovato al suo studio.

Metin incontra Cinar coperto di sangue. Tra le lacrime, il ragazzo confessa di aver ucciso il padre di Ceylin.

Ceylin affronta Engin faccia a faccia, il quale le confessa di aver ucciso Inci, ma non manifesta nessun tipo di pentimento. Ceylin è tentata di vendicarsi uccidendolo ma, all'ultimo momento, non riesce a fargli del male.

Engin ne approfitta per fuggire ma viene inseguito e bloccato da Ilgaz. Arriva anche Eren che arresta l'assassino e lo porta alla centrale. Engin non intende parlare se non in presenza di suo padre Yekta, il suo avvocato.

Metin si sbarazza di tutto ciò che possa collegare Cinar alla morte di Zafer, ma non si accorge che Defne ha sottratto un calzino dalla pila degli abiti da distruggere.

Quando va in onda Segreti di famiglia

Dal 16 giugno Segreti di famiglia va in onda tutte le domeniche su Canale 5 dalle 21.20 ed è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi per scoprire tutto quello che c'è da sapere sulla nuova serie turca, tra cast, trama e curiosità.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE