Si chiamava Anastasia Trofimova, la donna trovata morta a Villa Pamphili a Roma non lontano dalla sua bambina.

Francis Kaufmann, il 46enne americano che si è spacciato con la falsa identità di Rexal Ford, è stato fermato in Grecia per l'omicidio di Anastasia e di sua figlia.

Anastasia è nata in Russia e, dal settembre del 2023, avrebbe vissuto circa un anno a Malta insieme Francis Kaufmann. A Malta sarebbe stata avviata la pratica di registrazione della piccola con il nome di Andromeda Ford.

A Pomeriggio Cinque News, vanno in onda le parole di Paddy, un amico di Francis Kaufmann: "Mi ha contattato spacciandosi per un produttore cinematografico statunitense. L'ho incontrato e mi disse che un attore sarebbe arrivato con un jet da Los Angeles. Era troppo bello per essere vero, ma le incongruenze si accumulavano rapidamente".

"Poco dopo mi chiese se avessi una stanza da affittare. Portò una ragazza a casa mia, Rimasero 24 ore nella stanza senza mai uscire. Beveva regolarmente whisky fino a perdere i sensi. La mattina dopo gli chiesi di andarsene immediatamente. Fece le valigie e se ne andò nel giro di un'ora. Non lo vidi mai più. All'epoca, Rex aveva circa 45 o 46 anni. Scoprii che la ragazza aveva solo 17 anni", è il racconto dell'amico del presunto killer.

Villa Pamphili, l'audio di Francis Kaufmann

Il programma condotto da Alessandra Viero aveva mandato in onda anche un audio con la voce di Francis Kaufmann risalente al 5 giugno: "Poi molto probabilmente andremo a Milano, ho un amico a Milano ma al momento è in Svizzera e non tornerà a casa sua. Ma posso stare con te per una settimana o due? Questa è la domanda, se non hai un alloggio a casa tua per due settimane per me e mia figlia ma è davvero straziante quindi o sì o no".

