Dopo il grande successo delle ultime edizioni, Cornetto Battiti Live, la kermesse più amata dell’estate italiana, torna a luglio in prima serata su Canale 5.

Alla conduzione dell’edizione 2025, Ilary Blasi con Alvin e la partecipazione di Nicolò De Devitiis.

Dalla splendida cornice della città di Molfetta, Cornetto Battiti Live è pronto a regalare al pubblico presente e ai telespettatori la migliore musica del panorama italiano e internazionale.

La regia del festival è affidata a Luigi Antonini.

Ilary Blasi e Alvin conducono Battiti Live 2025

Battiti Live 2025, quando inizia e dove vederlo

Battiti Live 2025 andrà in onda nel mese di luglio in prima serata su Canale 5. Potete vedere Battiti Live anche in contemporanea streaming su Mediaset Infinity.

