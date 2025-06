Julia Roberts, gli auguri al figlio Henry che compie 18 anni

L'attrice pubblica sui social uno scatto del terzo figlio da bambino: "In un gioioso battito d’occhio, questo faro di ragazzo è 18enne"

Henry Moder compie 18 anni e sui social arrivano gli auguri di mamma Julia Roberts. L'attrice ha pubblicato uno scatto del terzo figlio da bambino, scrivendo: "In un gioioso battito d’occhio, questo faro di ragazzo è 18enne. Ti voglio bene Henry". Da Jennifer Aniston a Rita Wilson: diverse colleghe di Julia Roberts hanno augurato a Henry buon compleanno tra i commenti al post.

Henry è nato il 18 giugno 2007 ed è il terzo figlio di Julia Roberts e Daniel Moder. L'attrice, 57 anni, e il direttore della fotografia, 56 anni, sono sposati dal 2002 e sono genitori anche dei gemelli Hazel Patricia e Phinnaeus Walter, nati nel 2004.

"La vita che ho costruito con mio marito Daniel e con i nostri figli è la cosa migliore che abbia fatto. Il punto per me è tornare a casa felice da loro alla fine della giornata", aveva detto Julia Roberts in un'intervista al programma Sunday Morning di Cbs.

Nel 2020 Julia Roberts ha scelto di trasferirsi con la famiglia lontano da Hollywood per tutelare la privacy della sua famiglia. "Abbiamo sempre desiderato vivere fuori da Los Angeles e penso che questa mossa sia stata grandiosa. Ci rendevamo conto che traslocare con tre adolescenti durante una pandemia non era una scelta per i deboli di cuore, ma ce l'abbiamo fatta e ora tutti sembrano felici", aveva spiegato l'attrice.