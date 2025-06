Villa Pamphili, l'audio del presunto killer Francis Kauffman

"Ovunque tu viva, possiamo stare con te solo per una settimana o due?".

Queste è la richiesta fatta da Francis Kaufmann, il 46enne americano che si è spacciato con la falsa identità di Rexal Ford, a un suo amico scrittore.

Francis Kaufmann è stato fermato in Grecia per l'omicidio della presunta moglie e della figlia di dieci mesi trovate senza vita a Villa Pamphili a Roma.

Pomeriggio Cinque News manda in onda in esclusiva un audio con la voce del presunto killer risalente al 5 giugno: "Poi molto probabilmente andremo a Milano, ho un amico a Milano ma al momento è in Svizzera e non tornerà a casa sua. Ma posso stare con te per una settimana o due? Questa è la domanda, se non hai un alloggio a casa tua per due settimane per me e mia figlia ma è davvero straziante quindi o sì o no".

In collegamento con Pomeriggio Cinque News, interviene Federico Carro, lo scrittore che conosceva Francis Kaufmann e aveva ricevuto l'audio: "Mi ha mandato anche un altro audio in cui diceva che si era lasciato con la moglie. Quando l'ho incontrato ad aprile mi sembrava una persone tranquilla. La moglie sembrava molto schiva. La bambina quando camminavamo passava da un braccio all'altro. Sembravano una coppia tranquilla".

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE