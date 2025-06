Nella prossima puntata di Segreti di famiglia (Yargı), disponibile da lunedì 23 giugno in streaming su Mediaset Infinity, Mehmetcan non ricorda il rapimento. Un nuovo episodio di Segreti di famiglia viene pubblicato dal lunedì al venerdì in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 2, anticipazioni: cosa succede il 23 giugno

Ilgaz, Eren e Tolga cercano di raccogliere una dichiarazione da Mehmetcan, ma lui non ricorda nulla del rapimento.

Aylin riceve un mazzo di fiori da parte di Cetin.

Osman, geloso, vuole scoprire chi sia questo misterioso uomo.

