Segreti di famiglia, Ceylin contro Engin: "Tua sorella era una prostituta"

Nelle nuove puntate di Segreti di famiglia, andate in onda domenica 4 agosto in prima serata su Canale 5, arriva la confessione di Engin davanti a Ceylin: è stato Engin a uccidere Inci, la sorella di Ceylin.

Nel video qui sopra, potete vedere il 23esimo episodio integrale della serie con lo scontro tra Ceylin ed Engin.

Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi di Segreti di famiglia sono disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Ceylin in Segreti di famiglia

Segreti di famiglia: Ceylin ucccide Engin?

Ceylin affronta Engin faccia a faccia. Il ragazzo confessa di aver ucciso Inci, ma, dopo un'iniziale crisi di pianto, non manifesta nessun tipo di pentimento.

"Non avrei mai creduto che fossi capace di tutto questo Engin. Non piangere. L'assassino di mia sorella è stato così cinico da consolarmi. L'assassino che cercavo è sempre stato al mio fianco", sono le parole di Ceylin.

"E lei che mi ha provocato e lei che se l'è cercata. Io ero innamorato di lei e lei se ne approfittava. Lei mi usava. Si è presa gioco di me e del mio orgoglio", risponde Engin cercando di giustificare le sue azioni.

Ceylin non riesce ad ascoltare le parole dell'uomo e inizia a urlare spingendolo sulla scrivania: "Del tuo orgoglio non mi porta niente. Hai ucciso mia sorella e l'unica cosa che sai dire è che se l'è cercata".

Ma Engin continua a infangare il nome di Inci: "Aveva preso una cattiva strada, lei meritava di morire. Tua sorella era una prostituta".

Dopo queste parole, Ceylin è tentata di vendicarsi uccidendo Engin ma, all'ultimo momento, non riesce a colpirlo.

Engin ne approfitta per fuggire ma viene inseguito e bloccato da Ilgaz.

Quando va in onda Segreti di famiglia

Dal 16 giugno Segreti di famiglia va in onda tutte le domeniche su Canale 5 dalle 21.20 ed è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi per scoprire tutto quello che c'è da sapere sulla nuova serie turca, tra cast, trama e curiosità.

