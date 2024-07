Nei nuovi episodi di Segreti di famiglia, andati in onda domenica 21 luglio su Canale 5, scopriamo chi è il vero assassino di Inci. Nel video qui sopra, l'episodio di Segreti di famiglia dove scopriamo la verità sull'omicidio di Inci e come è stata uccisa la sorella di Ceylin.

Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi di Segreti di famiglia sono disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Engin in Segreti di famiglia

Segreti di famiglia: Engin ha ucciso Inci

Ceylin, Ilgaz ed Eren si preparano a mettere in atto il loro piano: tendere una trappola all'assassino di Inci. Decidono di fare una telefonata anonima a Zafer, mentre è in compagnia di Engin.

Con un inganno Ceylin e Ilgaz fanno uscire Engin allo scoperto e capiscono di avere di fronte finalmente l'assassino di Inci.

In un flashback, scopriamo che Inci si è recata a casa di Engin la sera dell'omicidio dopo essere scesa dal taxi.

I due discutono e Inci inizia a criticare il ragazzo per il suo comportamento: "Sei un vigliacco. Hai paura di tuo padre e per questo lavori con mia sorella. Ti acconti delle poche attenzioni che ti do. E come pensi che possa innamorarmi di un fallito come te? Sparisci tu non sei nulla per me".

Engin, tra le lacrime, prende un pesante posacenere e colpisce Inci alla testa uccidendola.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE