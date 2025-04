Nella prossima puntata di Segreti di famiglia (Yargı), disponibile da mercoledì 9 aprile in streaming su Mediaset Infinity, Yekta è in custodia cautelare.

Un nuovo episodio di Segreti di famiglia viene pubblicato dal lunedì al venerdì in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia anticipazioni: cosa succede il 9 aprile

Per Yekta viene disposta la custodia cautelare su richiesta del procuratore Pars. In carcere Yekta si trova estremamente male e non riesce ad ambientarsi e rassegnarsi.

Aylin è decisa a divorziare da Osman e chiede a Ceylin di rappresentarla come avvocato.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE