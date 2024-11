Nella prossima puntata di giovedì 28 novembre di Segreti di famiglia (Yargı), la serie tv turca di Canale 5 con Kaan Urgancıoğlu (Emir Kozcuoğlu di Endless Love) e Pinar Deniz, Yekta si reca in ospedale. La nuova puntata di Segreti di famiglia andrà in onda giovedì 28 novembre in seconda serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity; di seguito le anticipazioni del prossimo episodio della serie.

Segreti di famiglia anticipazioni: cosa succede il 28 novembre

Yekta si reca in ospedale con Lacin e Seda; irrompe nella stanza del medico chiedendo notizie del figlio Engin.

Ilgaz intanto va da Pars insieme a Ceylin e lo convince a collaborare con loro mostrandogli il foglietto trovato nelle tasche di Engin, in cui appaiono tutti i nomi delle persone che sta ricattando.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE