Nella prossima puntata di lunedì 18 novembre di Segreti di famiglia (Yargı), la serie tv turca di Canale 5 con Kaan Urgancıoğlu (Emir Kozcuoğlu di Endless Love) e Pinar Deniz, la cella di Engin viene perquisita. La nuova puntata di Segreti di famiglia andrà in onda lunedì 18 novembre alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity; di seguito le anticipazioni del prossimo episodio della serie.

Segreti di famiglia anticipazioni: cosa succede il 18 novembre

In carcere, la cella di Engin viene perquisita dai secondini che trovano il suo cellulare sotto il materasso. Così il procuratore convoca l'avvocato Seda perché sospetta che sia stata lei a far entrare il telefono in carcere. La donna nega, ma le sue risposte non convincono Pars.

