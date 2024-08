Segreti di famiglia - Ilgaz

Continua la storia di Ceylin e Ilgaz per scoprire tutta la verità sull'omicidio di Inci nelle nuove puntate di Segreti di famiglia.

Scopriamo tutti gli appuntamenti di agosto con la serie crime con Kaan Urgancıoğlu e Pinar Deniz.

Segreti di famiglia: quando va in onda ad agosto

Le nuove puntate di Segreti di famiglia andranno in onda tutte le domeniche di agosto in prima serata su Canale 5.

L'11, il 18 e il 25 agosto dalle 21:20 su Canale 5 proseguiranno le indagini di Ceylin e Ilgaz con tanti nuovi colpi di scena.

Segreti di famiglia: Engin in tribunale

Segreti di famiglia anticipazioni: cosa succede l'11 agosto

Dopo la confessione di Engin davanti a Ceylin e l'arresto del ragazzo, Yekta si reca da Pars con Engin, portando la documentazione che serve a comprovare la versione del figlio.

Pars non è convinto e fa notare all'avvocato le incongruenze del caso. Decide quindi di richiedere un mandato di perquisizione e ordina ad Eren di sovrintendere personalmente.

Engin viene portato in tribunale e lì dichiara di non essere lui l'assassino di Inci, ma suo padre Yekta. L'avvocato va subito da Pars per convincerlo a far arrestare definitivamente Engin, minacciandolo di svelare un suo grande segreto.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE