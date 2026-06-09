La puntata di Racconto di una notte, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), andata in onda martedì 9 giugno è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Nel video qui sopra, potete vedere la puntata del 9 giugno di Racconto di una notte.
Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi di Racconto di una notte saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Durante una cena con Salih, Mahir ammette che il suo rapporto con Canfeza sembra ormai diverso da prima. Poco dopo, la ragazza lo raggiunge al ristorante e beve senza saperlo dell'alcol. La situazione tra i due si fa sempre più imbarazzante.
Afet si allontana da Asaf e si chiude in sé stessa. Nel frattempo, Selim racconta il proprio passato alla psichiatra, nascondendo però un pericoloso piano di vendetta contro Mahir.
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