La puntata di Racconto di una notte , la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza) , andata in onda lunedì 8 giugno è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Selim in ospedale riceve la visita di Mahir che gli mostra il certificato di matrimonio. Nel frattempo Kursat ha rivelato a Mahir che Rasit è anche Boris, nonchè il mandante dell'omicidio di Mehmet.

In seguito alla visita del suo nemico, Selim ha un arresto cardiaco, ma, dopo essere stato rianimato, si dimostra ancora più incline alla vendetta e chiede a uno dei suoi uomini di piazzare una bomba nell'auto di Mahir. Intanto, Ferman scopre che suo padre ha ceduto la villa al nipote e i due si scontrano.

Dopo la lite, Ferman e Sevde lasciano la villa proprio quando Mahir e Canfeza vi fanno ritorno come marito e moglie, dettaglio che fa indignare Afet e che alimenta il clima di tensione.

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