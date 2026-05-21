Le puntate di Racconto di una notte , la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza) , andate in onda giovedì 21 maggio sono disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Dopo l'incidente, la polizia raggiunge Ferman in ospedale per raccogliere testimonianze. L'uomo non vuole lasciare la struttura perchè lì' si sente al sicuro, ma sua madre Afet insiste per riportarlo a casa.

Nel frattempo Sureyya, vuole recuperare l'anello che Mehmet le aveva regalato, e che ha lasciato a casa degli Yilmaz, quindi contatta Afet. Quest'ultima sfrutta l'occasione per farsi inviare la posizione della casa in cui vive con Canfeza e Mahir, promettendole di farle riavere l'anello. Mahir e Canfeza, grazie all'aiuto di Ayca, si concedono un'uscita romantica.

Kursat contatta Mahir: vuole incontrarlo insieme a Canfeza e, in cambio, gli rivelerà l'identità dell'assassino di suo padre.

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