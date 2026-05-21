La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda giovedì 21 maggio nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Dopo il crollo economico, Halit è costretto a vivere in miseria nella casa di Sitki, il suo ex autista, insieme ai figli che cercano con difficoltà di abituarsi alla nuova condizione.
Proprio nell’abitazione di Sitki fanno il loro ingresso Döne, la curiosa e invadente vicina, e sua sorella Dürdane. Con la sua invadenza, la donna mette in risalto in modo ironico il declino sociale dell’ex uomo d’affari.
Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10, il weekend alle 14.25 e il giovedì in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
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