La puntata di Racconto di una notte, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), andata in onda giovedì 11 giugno è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Nel video qui sopra, potete vedere la puntata dell'11 giugno di Racconto di una notte.
Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi di Racconto di una notte saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Canfeza dopo un acceso scontro con Inci lascia il ristorante e Mahir. I due litigano furiosamente e Canfeza ammette di non riuscire a sopportare più l'atteggiamento scostante e ostile di Mahir.
Sevde dopo aver conosciuto la storia di Efsan, dice a Ferman che vuole aiutarla a scappare da quel luogo.
Selim si vuole vendicare e ha piazzato una bomba sotto l'auto di Mahir. L'indomani, Canfeza decide di lasciare la villa e di tornare da suo padre. Infine Asa comunica a Mahir che Ferman e Sevde sono finiti in prigione.
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