La puntata di Racconto di una notte , la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza) , andata in onda giovedì 11 giugno è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Canfeza dopo un acceso scontro con Inci lascia il ristorante e Mahir. I due litigano furiosamente e Canfeza ammette di non riuscire a sopportare più l'atteggiamento scostante e ostile di Mahir.

Sevde dopo aver conosciuto la storia di Efsan, dice a Ferman che vuole aiutarla a scappare da quel luogo.

Selim si vuole vendicare e ha piazzato una bomba sotto l'auto di Mahir. L'indomani, Canfeza decide di lasciare la villa e di tornare da suo padre. Infine Asa comunica a Mahir che Ferman e Sevde sono finiti in prigione.

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