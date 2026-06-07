Nella nuova puntata di lunedì 8 giugno di Racconto di una notte, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), Mahir scopre la verità su Boris.
Mahir si reca in ospedale da Selim e gli mostra il certificato di matrimonio.
Mahir scopre che Rasit è in realtà Boris, il responsabile dell’omicidio di Mehmet. Dopo un arresto cardiaco, Selim sopravvive e, accecato dall’odio, ordina di mettere una bomba nell’auto di Mahir.
Ferman va su tutte le furie quando scopre che la villa è stata lasciata al nipote e avanza l'ipotesi di essere stato adottato.
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