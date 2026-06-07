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Racconto di una notte

SERIE TV07 giugno 2026

Racconto di una notte, le anticipazioni dell'8 giugno

Ecco cosa succederà nelle nuove puntate della nuova serie Racconto di una notte, in onda lunedì 8 giugno nel pomeriggio di Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
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Nella nuova puntata di lunedì 8 giugno di Racconto di una notte, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), Mahir scopre la verità su Boris.

Racconto di una notte: le anticipazioni della puntata dell'8 giugno

Ruchan Caliskur (Afet) in una scena di Racconto di una notte
Ruchan Caliskur (Afet) in una scena di Racconto di una notte

Mahir si reca in ospedale da Selim e gli mostra il certificato di matrimonio.

Mahir scopre che Rasit è in realtà Boris, il responsabile dell’omicidio di Mehmet. Dopo un arresto cardiaco, Selim sopravvive e, accecato dall’odio, ordina di mettere una bomba nell’auto di Mahir.

Ferman va su tutte le furie quando scopre che la villa è stata lasciata al nipote e avanza l'ipotesi di essere stato adottato.

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