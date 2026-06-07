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La promessa

ANTICIPAZIONI07 giugno 2026

La Promessa, le anticipazioni dell'8 giugno

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda lunedì 8 giugno su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
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Scopriamo cosa succederà lunedì 8 giugno nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni dell'8 giugno

Andrea Del Rio (Teresa) in una scena de La Promessa
Andrea Del Rio (Teresa) in una scena de La Promessa

Nella puntata di lunedì 8 giugno, la situazione di Rafaela inizia a migliorare grazie al dottor Guillen.

Catalina e Adriano rafforzano la loro decisione di non cedere alle minacce del barone de Valladares.

Manuel, Enora e Tono celebrano il successo del loro motore e discutono con entusiasmo del prossimo progetto. Enora si rende conto che Manuel è ancora innamorato di Jana.

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