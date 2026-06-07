Scopriamo cosa succederà lunedì 8 giugno nella nuova puntata de La Promessa , la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

Nella puntata di lunedì 8 giugno, la situazione di Rafaela inizia a migliorare grazie al dottor Guillen.

Catalina e Adriano rafforzano la loro decisione di non cedere alle minacce del barone de Valladares.

Manuel, Enora e Tono celebrano il successo del loro motore e discutono con entusiasmo del prossimo progetto. Enora si rende conto che Manuel è ancora innamorato di Jana.

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