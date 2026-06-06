La puntata integrale del 7 giugno della serie turca Be My Sunshine (Ada Masali) è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì alla domenica, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
Alla centrale della polizia, vedendo un filmato delle videocamere di sorveglianza, Idil e Latif scoprono che, la sera dell'incidente di Poyraz, Batu ha provato a togliersi la vita.
Idil prova a chiedere scusa al ragazzo, ma Batu se ne va senza dirle una parola.
Poyraz arriva a Smirne per un incontro di lavoro.
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