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Be My Sunshine

SERIE TV07 giugno 2026

Be My Sunshine, la puntata del 7 giugno in streaming

La puntata del 7 giugno di Be My Sunshine, la nuova serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
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La puntata integrale del 7 giugno della serie turca Be My Sunshine (Ada Masali) è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì alla domenica, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Ayca Aysin Turan (Haziran) in Be My Sunshin
Ayca Aysin Turan (Haziran) in Be My Sunshin

Be My Sunshine: la trama del 7 giugno

Alla centrale della polizia, vedendo un filmato delle videocamere di sorveglianza, Idil e Latif scoprono che, la sera dell'incidente di Poyraz, Batu ha provato a togliersi la vita.

Idil prova a chiedere scusa al ragazzo, ma Batu se ne va senza dirle una parola.

Poyraz arriva a Smirne per un incontro di lavoro.

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