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Forbidden Fruit

SERIE TV07 giugno 2026

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni dell'8 giugno

La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit andrà in onda lunedì 8 giugno su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda lunedì 8 giugno dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni dell'8 giugno

Gokhan Alkan (Kerim)in una scena di Forbidden Fruit 4
Gokhan Alkan (Kerim)in una scena di Forbidden Fruit 4

Mert avverte Kerim che il suo interesse per Yildiz potrebbe rischiare di rovinare i loro piani. Ciò nonostante Kerim non sembra intenzionato a fermarsi.

Questa situazione impensierisce anche Asuman, la madre di Yildiz, che vorrebbe che la figlia tornasse con Halit.

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