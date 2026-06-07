La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda lunedì 8 giugno dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Mert avverte Kerim che il suo interesse per Yildiz potrebbe rischiare di rovinare i loro piani. Ciò nonostante Kerim non sembra intenzionato a fermarsi.
Questa situazione impensierisce anche Asuman, la madre di Yildiz, che vorrebbe che la figlia tornasse con Halit.
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