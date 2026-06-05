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Racconto di una notte

SERIE TV05 giugno 2026

Racconto di una notte, le anticipazioni del 6 giugno

Ecco cosa succederà nelle nuove puntate della nuova serie Racconto di una notte, in onda sabato 6 giugno nel pomeriggio di Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
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Nella nuova puntata di sabato 6 giugno di Racconto di una notte, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza).

Racconto di una notte: le anticipazioni della puntata del 6 giugno

Su Burcu Yazgi Coskun (Canfeza) in una scena di Racconto di una notte
Su Burcu Yazgi Coskun (Canfeza) in una scena di Racconto di una notte

Cabir tenta di far visita a Sila in ospedale, ma Sevde lo allontana senza troppi riguardi.

Nel frattempo Mahir comincia a dubitare di Rasit, dispone il trasferimento di Orhan in un'altra struttura e lascia l'ospedale. Convinto che Canfeza sia l'unica a poter chiarire la situazione, si apposta con Salih davanti alla casa di Selim per parlare con lei.

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