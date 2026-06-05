Nella nuova puntata di sabato 6 giugno di Racconto di una notte, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza).
Cabir tenta di far visita a Sila in ospedale, ma Sevde lo allontana senza troppi riguardi.
Nel frattempo Mahir comincia a dubitare di Rasit, dispone il trasferimento di Orhan in un'altra struttura e lascia l'ospedale. Convinto che Canfeza sia l'unica a poter chiarire la situazione, si apposta con Salih davanti alla casa di Selim per parlare con lei.
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