La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda sabato 6 giugno dalle 15:15 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Ender vuole tendere una trappola a Sahika e lo fa sfruttando un falso compleanno di Kerim. Convinta di fargli una sorpresa, Sahika organizza una festa in ufficio, ma scopre davanti a tutti di essere stata ingannata.
L'intervento di Ender mette così Sahika in una situazione estremamente imbarazzante e segna un nuovo capitolo della loro rivalità.
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