Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate

Forbidden Fruit

SERIE TV05 giugno 2026

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 6 giugno

La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit andrà in onda sabato 6 giugno su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
Condividi:

La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda sabato 6 giugno dalle 15:15 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 6 giugno

Sevval Sam (Ender), Baris Kilic (Kaya) e Eda Ece (Yildiz) in una scena di Forbidden Fruit 4
Sevval Sam (Ender), Baris Kilic (Kaya) e Eda Ece (Yildiz) in una scena di Forbidden Fruit 4

Ender vuole tendere una trappola a Sahika e lo fa sfruttando un falso compleanno di Kerim. Convinta di fargli una sorpresa, Sahika organizza una festa in ufficio, ma scopre davanti a tutti di essere stata ingannata.

L'intervento di Ender mette così Sahika in una situazione estremamente imbarazzante e segna un nuovo capitolo della loro rivalità.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google

Leggi anche

Video