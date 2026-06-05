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La promessa

ANTICIPAZIONI05 giugno 2026

La Promessa, le anticipazioni del 6 giugno

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda sabato 6 giugno su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
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Scopriamo cosa succederà sabato 6 giugno nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 6 giugno

Xavi Lock (Curro) in una scena di La Promessa
Xavi Lock (Curro) in una scena di La Promessa

Nella puntata di sabato 6 giugno, Curro viene fermato da Angela prima che colpisca Lorenzo con un vaso.

Nel frattempo, qualcuno li vede scambiarsi un bacio.

Alla Promessa la tensione aumenta: la piccola Rafaela continua a stare male e nessun medico accetta di visitarla.

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