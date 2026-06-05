Scopriamo cosa succederà sabato 6 giugno nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di sabato 6 giugno, Curro viene fermato da Angela prima che colpisca Lorenzo con un vaso.
Nel frattempo, qualcuno li vede scambiarsi un bacio.
Alla Promessa la tensione aumenta: la piccola Rafaela continua a stare male e nessun medico accetta di visitarla.
TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE
Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google