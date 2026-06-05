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Far Away

SERIE TV05 giugno 2026

Far away, le anticipazioni dell'8 giugno

La nuova puntata della serie turca Far away andrà in onda lunedì 8 giugno su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La prossima puntata della nuova serie turca Far away (Uzak Şehir) andrà in onda lunedì 8 giugno dalle 14:45 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Far away già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Far away, le anticipazioni della puntata dell'8 giugno

Sinem Unsal (Alya) in una scena di Far away
Sinem Unsal (Alya) in una scena di Far away

Alya non riesce a mettersi in contatto con Izzet e inizia a preoccuparsi per lui. Alya chiede spiegazioni a Sadakat, perché sospetta che possano avergli fatto qualcosa.

Sadakat mostra alla donna il cellulare di Izzet e chiede a Kaya di accompagnare Alya in un posto.

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