La prossima puntata della nuova serie turca Far away (Uzak Şehir) andrà in onda lunedì 8 giugno dalle 14:45 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Far away già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Alya non riesce a mettersi in contatto con Izzet e inizia a preoccuparsi per lui. Alya chiede spiegazioni a Sadakat, perché sospetta che possano avergli fatto qualcosa.
Sadakat mostra alla donna il cellulare di Izzet e chiede a Kaya di accompagnare Alya in un posto.
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