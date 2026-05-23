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Racconto di una notte

SERIE TV23 maggio 2026

Racconto di una notte, le anticipazioni del 24 maggio in prima serata

Ecco cosa succederà nelle nuove puntate della nuova serie Racconto di una notte, in onda domenica 24 maggio in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
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Nella nuova puntata di Racconto di una notte, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), in onda in prima serata domenica 24 maggio, Mahir aiuta Sila.

Racconto di una notte: le anticipazioni 24 maggio in prima serata

Kenan Bal (Asaf) e Burak Deniz (Mahir) in una scena di Racconto di una notte
Kenan Bal (Asaf) e Burak Deniz (Mahir) in una scena di Racconto di una notte

Mahir accetta di aiutare Sila e, inoltre, spinge per farla inserire in un programma di protezione della polizia. Per guadagnare tempo e ingannare Cabir, Sila propone a Mahir di organizzare un ricevimento per il loro fidanzamento e di usare Sureya come scusa per posticipare il matrimonio.

Mahir accetta e comunica alla famiglia Yilmaz che il matrimonio vero e proprio si celebrerà tra due settimane.

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