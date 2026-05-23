Nella nuova puntata di Racconto di una notte , la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), in onda in prima serata domenica 24 maggio , Mahir aiuta Sila.

Kenan Bal (Asaf) e Burak Deniz (Mahir) in una scena di Racconto di una notte

Mahir accetta di aiutare Sila e, inoltre, spinge per farla inserire in un programma di protezione della polizia. Per guadagnare tempo e ingannare Cabir, Sila propone a Mahir di organizzare un ricevimento per il loro fidanzamento e di usare Sureya come scusa per posticipare il matrimonio.

Mahir accetta e comunica alla famiglia Yilmaz che il matrimonio vero e proprio si celebrerà tra due settimane.

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