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Forbidden Fruit

SERIE TV23 maggio 2026

Forbidden Fruit 3, la puntata del 23 maggio in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 3, andata in onda il 23 maggio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda sabato 23 maggio nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 3, la trama della puntata del 23 maggio

Eda Ece (Yildiz) in una scena di Forbidden Fruit 3
Eda Ece (Yildiz) in una scena di Forbidden Fruit 3

Mentre Halit si adatta a fare il contabile in un supermercato, Yigit si fa assumere nel bar universitario dove lavora Lila per starle vicino.

Ender trova un escamotage per restare alla holding, spiazzando Sahika.

Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10, il weekend alle 15.30 e il giovedì in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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