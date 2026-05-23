La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda sabato 23 maggio nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Mentre Halit si adatta a fare il contabile in un supermercato, Yigit si fa assumere nel bar universitario dove lavora Lila per starle vicino.
Ender trova un escamotage per restare alla holding, spiazzando Sahika.
Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10, il weekend alle 15.30 e il giovedì in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
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