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Racconto di una notte

SERIE TV13 giugno 2026

Racconto di una notte, le anticipazioni del 14 giugno in prima serata

Ecco cosa succederà nelle nuove puntate della nuova serie Racconto di una notte, in onda domenica 14 giugno in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
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Nella nuova puntata di domenica 14 giugno di Racconto di una notte, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), Canfeza rivelerà la verità?

Racconto di una notte: le anticipazioni della puntata del 14 giugno

Gurkan Uygun (Kursat) in una scena di Racconto di una notte
Gurkan Uygun (Kursat) in una scena di Racconto di una notte

Selim vuole eliminare Mahir, ma il commissario è pronto a sorprenderlo con una contromossa che potrebbe cambiare tutto. Nel frattempo, Kursat rivela a Ezra di aver deciso di lasciarsi il passato alle spalle.

Canfeza decide di non tenere più nascosta la verità e Ferman si vede costretto a confessare ogni cosa, compresa la gravidanza della sua amante. La rivelazione sconvolge Mahir, che tuttavia promette allo zio il proprio sostegno per affrontare la delicata situazione.

Sevde accetta di farsi leggere i fondi del caffè da Efsane, senza immaginare quali siano le reali intenzioni della donna.

Ferman si rivolge a una dottoressa per cercare di capire come una donna possa aspettare un figlio da lui, nonostante la sua presunta sterilità.

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