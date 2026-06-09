Nella nuova puntata di mercoledì 10 giugno di Racconto di una notte, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), Mahir prende servizio nel nuovo dipartimento.
Canfeza si reca nella nuova casa di suo padre per fare colazione con la famiglia. Lì, ritrova Savas, che credeva morto.
Savas non ha rinunciato a Canfeza, ma la ragazza cerca di dissimulare la situazione.
Tornata alla villa, Canfeza incontra Sureyya che casualmente le dice che la casa ora appartiene a Mahir.
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