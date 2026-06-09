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Racconto di una notte

SERIE TV09 giugno 2026

Racconto di una notte, le anticipazioni del 10 giugno

Ecco cosa succederà nelle nuove puntate della nuova serie Racconto di una notte, in onda mercoledì 10 giugno nel pomeriggio di Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
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Nella nuova puntata di mercoledì 10 giugno di Racconto di una notte, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), Mahir prende servizio nel nuovo dipartimento.

Racconto di una notte: le anticipazioni della puntata del 10 giugno

Ozlem Turkad (Sureyya) e Burak Deniz (Mahir) in una scena di Racconto di una notte
Ozlem Turkad (Sureyya) e Burak Deniz (Mahir) in una scena di Racconto di una notte

Canfeza si reca nella nuova casa di suo padre per fare colazione con la famiglia. Lì, ritrova Savas, che credeva morto.

Savas non ha rinunciato a Canfeza, ma la ragazza cerca di dissimulare la situazione.

Tornata alla villa, Canfeza incontra Sureyya che casualmente le dice che la casa ora appartiene a Mahir.

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