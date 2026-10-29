Venerdì 23 ottobre, alle ore 21.30 su Retequattro, nuovo appuntamento con Quarto Grado, condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero.
Al centro della puntata, gli ultimi aggiornamenti sul caso Garlasco: gli errori della vecchia inchiesta potrebbero essere stati determinanti per la condanna di Alberto Stasi e oggi risultare decisivi per la revisione del processo.
Focus poi sulla morte di Liliana Resinovich: ospite in studio il marito della vittima e unico indagato Sebastiano Visintin, che commenterà l’udienza in cui sarà discussa la super perizia sui nuovi reperti, in programma domani.
Infine, il femminicidio di Federica Torzullo: dopo la prima udienza del processo di primo grado, svoltasi ieri, si ripercorreranno gli sviluppi attraverso l'intervista ai genitori della vittima.
A commentare i casi e gli sviluppi delle indagini, gli ospiti Carmelo Abbate, Carmen Pugliese, Candida Morvillo, Grazia Longo, Gabriella Marano, Giuseppe Brindisi, Paolo Reale, Marco Oliva, Paolo Colonnello e Massimo Picozzi.