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Quarto Grado
ANTICIPAZIONI29 ottobre 2026

Quarto Grado, le anticipazioni della puntata del 30 ottobre

Temi e ospiti della puntata di Quarto Grado in onda venerdì 30 ottobre su Rete 4
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Venerdì 23 ottobre, alle ore 21.30 su Retequattro, nuovo appuntamento con Quarto Grado, condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero.

Al centro della puntata, gli ultimi aggiornamenti sul caso Garlasco: gli errori della vecchia inchiesta potrebbero essere stati determinanti per la condanna di Alberto Stasi e oggi risultare decisivi per la revisione del processo.

Focus poi sulla morte di Liliana Resinovich: ospite in studio il marito della vittima e unico indagato Sebastiano Visintin, che commenterà l’udienza in cui sarà discussa la super perizia sui nuovi reperti, in programma domani.

Alessandra Viero e Gianluigi Nuzzi
Alessandra Viero e Gianluigi Nuzzi

Infine, il femminicidio di Federica Torzullo: dopo la prima udienza del processo di primo grado, svoltasi ieri, si ripercorreranno gli sviluppi attraverso l'intervista ai genitori della vittima.

A commentare i casi e gli sviluppi delle indagini, gli ospiti Carmelo Abbate, Carmen Pugliese, Candida Morvillo, Grazia Longo, Gabriella Marano, Giuseppe Brindisi, Paolo Reale, Marco Oliva, Paolo Colonnello e Massimo Picozzi.

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