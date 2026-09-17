Venerdì 18 settembre, alle ore 21.30 su Retequattro, nuovo appuntamento con “Quarto Grado”, condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero.
Al centro della puntata il caso Garlasco: da un lato l'attesa per i risultati della perizia psicologica del professor Catanesi su Andrea Sempio, dall'altro gli sviluppi legati all'istanza di revisione del processo ad Alberto Stasi presso la Corte d'Appello di Brescia.
Si torna poi a parlare dell’omicidio di Pierina Paganelli, dopo che gli investigatori sono andati nuovamente sul luogo del delitto, a tre mesi dall’assoluzione di Louis Dassilva.
Infine, tutti gli aggiornamenti sulla profanazione della tomba di Pamela Genini, tra il ruolo ancora da chiarire di Francesco Dolci e il giallo del movente economico.
Il parterre degli ospiti è composto da Carmelo Abbate, Candida Morvillo, Gianluca Zanella, Carmen Pugliese, Marco Oliva, Grazia Longo, Paolo Reale, Paolo Colonnello e Massimo Picozzi.