Venerdì 11 settembre, alle ore 21.30 su Retequattro, nuovo appuntamento con Quarto Grado, condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero.

Al centro della puntata, i risvolti del femminicidio di Lorena Isceri, la donna scaraventata giù da un cavalcavia dell’autostrada A1 dall’ex fidanzato Federico Vella, che successivamente si è tolto la vita. Si indaga sui misteri della mente dell’uomo e sui motivi che lo hanno portato a uccidere la quarantacinquenne. In diretta dal paese natale della vittima Squinzano, collegamenti per la fiaccolata in suo onore.