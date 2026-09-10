Venerdì 11 settembre, alle ore 21.30 su Retequattro, nuovo appuntamento con Quarto Grado, condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero.
Al centro della puntata, i risvolti del femminicidio di Lorena Isceri, la donna scaraventata giù da un cavalcavia dell’autostrada A1 dall’ex fidanzato Federico Vella, che successivamente si è tolto la vita. Si indaga sui misteri della mente dell’uomo e sui motivi che lo hanno portato a uccidere la quarantacinquenne. In diretta dal paese natale della vittima Squinzano, collegamenti per la fiaccolata in suo onore.
Si torna poi sulla vicenda di Garlasco, in attesa della chiusura delle indagini prevista per il 28 settembre.
Infine, spazio alla vicenda di Pamela Genini, con Francesco Dolci ospite in studio, il quale, da unico indagato, continua a professarsi innocente per la profanazione della tomba della donna.
Il parterre degli ospiti è composto da Carmelo Abbate, Candida Morvillo, Gianluca Zanella, Tiziana Maiolo, Marco Oliva, Grazia Longo, Paolo Reale e Massimo Picozzi.
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