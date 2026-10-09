Venerdì 9 ottobre, alle ore 21.30 su Retequattro, nuovo appuntamento con Quarto Grado, condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero.
Al centro della puntata, gli ultimi sviluppi del caso Garlasco dopo le rivelazioni della Procura di Pavia emerse alla chiusura delle indagini.
Secondo i magistrati pavesi, sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi non sarebbe stato presente il DNA di Chiara Poggi. L'attenzione degli inquirenti si concentra ora sulle presunte anomalie nei rilievi effettuati dai RIS nel 2007. Parallelamente, proseguono gli approfondimenti investigativi sulla posizione di Andrea Sempio
Infine, spazio anche agli aggiornamenti sulla profanazione della tomba di Pamela Genini, tra il ruolo ancora da chiarire di Francesco Dolci e il mistero della persona che avrebbe perseguitato la giovane prima della sua morte.
A commentare i casi e gli sviluppi delle indagini, gli ospiti Marzio Capra, Carmelo Abbate, Candida Morvillo, Giuseppe Brindisi, Gianluca Zanella, Paolo Colonnello, Carmen Pugliese, Massimo Picozzi e Paolo Reale.