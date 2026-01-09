Venerdì 9 gennaio, alle ore 21.30, su Rete 4, nuovo appuntamento con Quarto Grado. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero.

Il programma, a cura di Siria Magri, torna sulla strage di Capodanno a Crans-Montana dove sono tragicamente morti per un incendio 40 giovanissimi, di cui 6 italiani. Nel corso della serata, nuove testimonianze per capire se la tragedia si potesse davvero evitare.



A seguire, si tornerà a parlare di Garlasco. Tanti gli interrogativi che girano intorno ai contenuti dei pc della vittima e di Alberto Stasi.



Il parterre di ospiti è composto da Carmen Pugliese, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Caterina Collovati, Paolo Colonnello e Marco Oliva.

